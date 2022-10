Kreis Lörrach Landkreis bereitet sich auf weitere Geflüchtete vor

Für die Bewohner bedeutet dies, dass künftig mindestens 4,5 Quadratmeter pro Person an Wohnraum zur Verfügung steht, nicht mehr wie bisher sieben Quadratmeter. „Das Land hat die Landkreise angesichts der prognostizierten Zahl an Geflüchteten in den kommenden Monaten eindringlich aufgefordert, weitere Plätze zu schaffen. Um das zu erreichen, kann bereits seit Anfang des Jahres die Mindestfläche pro Platz in den Unterkünften von sieben Quadratmetern wieder auf den alten Standard von 4,5 Quadratmetern reduziert werden. Bisher mussten wir diesen Schritt nicht gehen, mittlerweile führt an diese Verdichtung des Wohnraums leider kein Weg vorbei. Sollte sich die Lage wieder entspannen, werden wir wieder zum höheren Standard zurückkehren“, erklärt Florian Kröncke, Fachbereichsleiter Aufnahme & Integration beim Landratsamt.

Derzeit stehen im Landkreis durch erste Anpassungen bereits insgesamt 1226 Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung. Nach und nach wird die Gesamtkapazität auf 1418 Plätze erhöht. Hier ist auch die Notunterkunft in der Buchenbrandhalle in Schönau berücksichtigt, die, falls notwendig, innerhalb eines Tages den Betrieb wieder aufnehmen kann.