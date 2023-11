Kreis Lörrach: Landkreis bleibt im Krisenmodus

Die AG Finanzen habe Einsparpotenziale ausgelotet, dabei könne „kein Teilhaushalt unbeachtet bleiben“, so Dammann – will sagen: Dies gilt auch für den Sozialhaushalt. Gleichwohl halte sie am Ziel fest, einen Haushalt auf den Weg zu bringen, der sich erkennbar an der Strategie des Landkreises orientiere. Ihr sei bewusst, so Dammann, dass „viel Personal“ für das Landratsamt im Kreisgebiet im Einsatz sei. Indes habe die Aufgabenvielfalt deutlich zugenommen – was wiederum personelle Kapazitäten binde.