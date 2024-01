Kreis Lörrach: Landkreis führt Befragung durch

Bis zum 31. Januar können alle Einrichtungen mit einem pflegebezogenen, komplexen Einzelfallberatungsangebot an der Umfrage teilnehmen. Ab Februar werden zudem Personen befragt, die eine entsprechende Beratung in Anspruch genommen haben. Die aus der Befragung entstandenen Ergebnisse werden in der Kommunalen Pflegekonferenz im Juni vorgestellt. Teilnehmende Einrichtungen können außerdem an einer durch die Geschäftsstelle der Kommunalen Pflegekonferenz moderierten Projektgruppe mitwirken, in der die Strukturen bedarfsspezifisch weiterentwickelt und angepasst werden sollen.

Pflegebezogen bedeutet laut dem Landkreis, dass der Fokus auf Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter oder pflegenden Angehörigen liegt, die zu einem pflegebezogenen Thema Beratung und/oder Begleitung benötigen. Unter komplexer Einzelfallberatung ist zu verstehen, dass Personen aufgrund eines mehrschichtigen Unterstützungsbedarfs beraten und innerhalb eines Netzwerks von Leistungserbringern intensiv begleitet werden.