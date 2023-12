Kreis Lörrach: Landkreis schmeißt den Jobturbo an

Die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles und des Vorstandes Regionen der Bundesagentur, Daniel Terzenbach, werden im Landkreis Lörrach in die Tat umgesetzt. Der Landkreis schmeißt den Jobturbo an. Am 18. Oktober hatte Heil mit Nahles und Terzenbach auf der Bundespressekonferenz den Aktionsplan zur Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt vorgestellt. Dazu wurden verschiedene Maßnahmen beschlossen, um die Integration zu beschleunigen.