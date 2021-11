Kreis Lörrach Landkreis startet Impfkampagne

Für einen zügigen Ablauf wird gebeten, nach Möglichkeit das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen bereits vorausgefüllt mitzubringen, der unter www.loerrach-landkreis.de/corona/impfen abrufbar ist. Sollte es vermehrten Aufklärungsbedarf durch die Ärzte vor Ort geben, kann es jedoch zu Wartezeiten kommen.

Die Impfaktionen des Landkreises bestehen aus drei Säulen: So wird montags bis freitags am Vormittag in Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Obdachloseneinrichtungen oder Schulen geimpft. Nachmittags wird in verschiedenen Gemeinden vor Ort ausschließlich mit Termin geimpft.

Dazu werden folgende Kommunen regelmäßig in mindestens vierzehntägigem Rhythmus angefahren: Binzen, Grenzach-Wyhlen, Kandern, Lörrach, Rheinfelden, Schopfheim, Steinen, Weil am Rhein. Die genauen Orte sind bei der Terminbuchung ersichtlich. Allein für diese Nachmittagsaktionen stehen im Moment durchschnittlich rund 300 Termine täglich zur Verfügung. Samstags und sonntags werden weitere einzelne Sonder-Impfaktionen stattfinden.

Zwei Impfteams

Derzeit stehen dem Landkreis Lörrach zwei Impfteams zur Verfügung. Eine Aufstockung um weitere Impfteams wird parallel vorbereitet. Sobald weitere Kapazitäten verfügbar sind, werden auch mehr Termine buchbar sein. Mit dem Angebot soll die Impfkampagne der niedergelassenen Ärzte unterstützt werden.

Laut Landratsamt war ursprünglich geplant, die ersten Termine bereits am Mittwoch (24. November) dieser Woche einzustellen. Kurzfristig wurde jedoch am Vorabend die zugesagte Impfstofflieferung zurückgezogen und eine andere Lieferung in kleinerer Menge avisiert (wir berichteten). Dies hatte nicht nur zur Folge, dass das bereits geplante Terminmanagement umorganisiert werden musste, sondern auch kurzfristig über andere Lieferanten weitere Impfstofflieferungen zu organisieren waren. Seit Donnerstagabend gibt es gesicherte Mengenzusagen, sodass die ersten Termine online geschaltet wurden. Termine können online unter www.loerrach-landkreis.de/corona/impfen gebucht werden.