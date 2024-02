Das Landratsamt Lörrach wurde Anfang Januar durch den Landesdatenschutzbeauftragten darüber informiert, dass theoretisch die Möglichkeit bestand, geschützte Daten im Liegenschaftskataster über die Anwendung ArcGIS des Landkreises einzusehen. Dies hat das Amt in einer Medienmitteilung am Montag, 5. Februar, geschrieben. Der Fehler wurde dem Amt zufolge bereits am Folgetag der Meldung korrigiert.