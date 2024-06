Auf die Besucher warten dabei Workshops, Vorträge und Infostände mehrerer Organisationen. Dabei kann unter anderem die Welt der digitalen Gesundheit am Digital Health Truck der Robert Bosch-Stiftung erkundet werden, welcher am 7. Juni zwischen 15.30 und 19 Uhr vor dem Landratsamt gastiert. Neben einem Vortrag bietet die Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental verschiedene, etwa einstündige Praxis-Workshops an. Die Themen sind dabei das Projekt „Fit für die Zukunft“, Informationen zur Fahrkarten-App „FairTiq“ oder der Umgang mit Smartphone, Tablet & Co. Weitere Höhepunkte des Abends sind der interaktive Vortrag „Fürsorge in der digitalen Welt: Seelische Gesundheit fördern“ der Villa Schöpflin sowie ein Impuls zur Nutzung von künstlicher Intelligenzen wie ChatGPT von der DHBW. Das komplette Programm ist unter www.loerrach-landkreis.de/digitaltag2024 abrufbar. Alle Angebote des Digitaltags sind kostenfrei. Für die Teilnahme an den Praxis-Workshops der Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental wird eine Voranmeldung unter www.loerrach-landkreis.de/digitaltag2024 erbeten.