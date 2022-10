Kreis Lörrach Landschaft und Eisenbahn ins beste Licht gerückt

„Göttlichs Markgräfler Landschaftskalender 2023“ nimmt den Betrachter mit auf eine Reise durch reizvolle Winkel der unverwechselbaren Region in Südbaden. Der Winter von seiner schönen Seite im Kurpark von Bad Bellingen wird auf dem Januarbild präsentiert. Es folgen Bilder im Kreislauf der Jahreszeiten von Orten und Landschaften im Markgräflerland. Ob die Kirschbaumblüte im Eggenertal, ein Rückblick auf die Landesgartenschau 2022 in Neuenburg oder eine farbenfrohe Herbststimmung im Südschwarzwald bei Kandern, kurz – der Kalender ist ein abwechslungsreicher Begleiter eines ganzes Jahres.

Neben der Landschaft widmet sich der passionierte Fotograf auch der Rheintalbahn: „Göttlichs Markgräfler Bahnkalender 2023“ zeigt unter dem Motto Gestern & Heute den Verkehr auf der Rheintalbahn. Von einer Lokomotive der Baureihe 01 bis zum modernen ICE 4 reicht die abwechslungsreiche Palette des Bahnverkehrs zwischen Freiburg und Basel. Unwiederbringlich ist ein Foto von der ehemaligen Station Auggen mit dem Fußgängersteg, dem Lagerhaus sowie der grünen Wellblechbude. Heute geben an gleicher Stelle meterhohe Lärmschutzwände den Ton an. Ein anderes Bild schwelgt im Bahnhof Müllheim in vergangenen Zeiten, als der Blauwal nach Mulhouse im Abendlicht auf die Abfahrt wartet. Erhältlich sind beide Kalender in den Buchhandlungen Rombach in Freiburg, Pfister in Bad Krozingen, Beidek in Müllheim, Lindow in Weil am Rhein, Osiander in Lörrach sowie bei Foto Ziel und Zeitschriften Ketterer in Neuenburg. Auch bei Heinz Göttlich sind die Kalender unter Tel. 07635/8253232 oder per E-Mail unter hg-film@t-online.de erhältlich.