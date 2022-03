Kreis Lörrach Landtag sendet Botschaft nach Moskau

„Bundesthema hin oder her: Es war mir einfach wichtig, dass wir als Landtag von Baden-Württemberg Rückgrat zeigen und eine deutliche Botschaft nach Moskau schicken!“ Die CDU-Abgeordnete hatte sich bereits ab dem ersten Tag der russischen Invasion für die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine und einen Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System eingesetzt. „Baden-Württemberg hat die Ukraine bereits vor dem Krieg auf ihrem Weg in eine demokratische und europäische Zukunft unterstützt und wird dieses Engagement entschlossen fortsetzen“, sagte Hartmann-Müller. „Putins Kriegsziel, Freiheit und Demokratie territorial zurückzuschlagen, darf nicht erfolgreich sein“, erklärte die Christdemokratin weiter.

Besonders bewegt zeigte sich Hartmann-Müller von den Millionen Einzelschicksalen der Menschen in der Ukraine. „Entgegen der Behauptungen der Kreml-Propaganda ist Putins Krieg vor allem ein Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung“, machte Hartmann-Müller deutlich. „Die überwältigende Solidarität und Hilfsbereitschaft in Baden-Württemberg zeigt ganz deutlich: Wir stehen fest an der Seite der Menschen in der Ukraine.“