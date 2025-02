Kreis Lörrach: Landwirte auch als Fachleute begreifen

Nachhaltige Agrarpolitik

Stellungnahmen zu Fragen einer nachhaltigen Agrarpolitik gab es in der Politikerfragerunde. „Für eine langfristige Ernährungssicherheit braucht es die Voraussetzung, dass wir angepasst arbeiten können“, stellte Hermann Färber fest. Den in Baden-Württemberg erfolgreich geführten Strategiedialog, der zum Ziel hat, die kleinstrukturierte, bäuerliche Landwirtschaft in Baden-Württemberg und die biologische Vielfalt in der Kulturlandschaft zu erhalten, müsse als positives Beispiel auf EU-Ebene gehoben werden, forderte Martina Braun. Christoph Hoffmann hielt es für wichtig „die Landwirte als Fachleute generell einfach mal machen zu lassen“. Gabi Rolland zeigte sich überzeugt, dass auch für Arbeitnehmer in der Landwirtschaft ein guter Lohn wichtig sei. Gefordert wurde von Färber ein europaweiter Durchschnittssteuersatz für Agrardiesel. Zudem sollten Lebensmittel aus dem Ausland, die in Deutschland verkauft werden, nach hier geltenden Vorschriften erzeugt worden sein.

Energiewende als Thema

Bezüglich der Energiewende herrschte bei den vier politischen Vertretern Einigkeit darüber, zuerst Dächer mit PV-Flächen zu bestücken, Freiflächen-PV-Anlagen sollten nicht auf Äckern oder Weideflächen erstellt werden. Agri-PV-Anlagen, die landwirtschaftlicher Flächen für Nahrungsmittelproduktion und PV-Stromerzeugung simultan nutzen, wurden positiv gesehen.