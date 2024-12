Kreis Lörrach: Lange Phase der Unsicherheit ist vorbei

Verbindung stärken

Das Abkommen umfasst die Modernisierung von fünf bestehenden Abkommen, darunter Luft- und Landverkehr sowie Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, um die Integration der Schweiz in den Binnenmarkt der EU zu stärken. Es enthält zudem neue Vereinbarungen, die unter anderem die Teilnahme der Schweiz am EU-Strommarkt, an EU-Programmen wie Horizon Europe, Erasmus+ und „EU4Health“ sowie die Schaffung eines gemeinsamen Lebensmittelsicherheitsraums vorsehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Freitag in der Schweiz, um den erfolgreichen Abschluss zu unterstreichen. Das Abkommen wird nun einem Ratifizierungsprozess unterzogen.

Abkommenstexte im Frühling

Im Frühling sollen die endgültigen Abkommenstexte paraphiert werden. Vor der Sommerpause will der Bundesrat das Abkommenspaket, die Anpassung der Schweizer Gesetzgebung sowie die flankierenden Maßnahmen in eine ordentliche Vernehmlassung schicken. Ab 2026 wird dann das Parlament am Zug sein. Die Abkommen zur Stabilisierung des bilateralen Wegs – also die Anpassung bestehender Abkommen, staatliche Beihilferegeln, Teilnahme an EU-Programmen und Schweizer Beitrag sollen in einem Bundesbeschluss zusammengefasst werden, wie der Bundesrat schreibt.