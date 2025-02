Kreis Lörrach: Lautstark für mehr Lohn auf die Straße

Foto: Adrian Steineck

Bei der Abschlusskundgebung auf dem Alten Markt appellierte Gewerkschaftssekretär Ingo Busch an die Teilnehmer, bei der anstehenden Bundestagswahl ihr Kreuzchen zu machen – namentlich erteilte er aber der Alternative für Deutschland (AfD) eine Absage: „Wer das Tarifrecht, für das ihr heute auf der Straße steht, mit Füßen tritt, der ist nicht wählbar.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung verwies Busch auf die rege Beteiligung. „Dafür, dass gerade erst die erste Runde der Tarifverhandlungen stattfand, ist das beachtlich.“ Die zweite Runde der Tarifverhandlungen findet am 17. und 18. Februar in Potsdam statt. Die dritte Runde ist vom 14. bis 16. März ebenfalls in Potsdam angesetzt.