Kreis Lörrach: Lebenslanges Lernen ist gefragt

Technik übernimmt

Besonders betroffen vom Wandel werden Fertigungsberufe sein. Die Ersetzbarkeit schlägt mit 89 Prozent zu Buche. Es folgen fertigungstechnische Tätigkeiten mit 76 Prozent, Berufe in der Unternehmensführung und -organisation stehen mit 69 Prozent an dritter Stelle. Gleichauf sind unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe. Dem geringsten Wandel unterliegen soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe, wie eine Statistik der Agentur für Arbeit aufzeigt. Fest steht: Je höher das Anforderungsniveau im Beruf, desto geringer der Anteil potenziell ersetzbarer Tätigkeiten. „Transformation geht uns alle an, sie wird jeden von uns betreffen“, machte die Chefin der Arbeitsagentur deutlich. Umso mehr seien lebenslanges Lernen und die berufliche Weiterqualifikation wichtig, um den Wandel erfolgreich meistern zu können. Handlungsbedarf besteht, denn im Landkreis Lörrach arbeitet jeder fünfte Arbeitnehmer als Helfer, 60 Prozent arbeiten als Fachkraft, wie aus dem Zahlenwerk hervorgeht. Mit 86 Prozent ist die Helferquote bei den Reinigungsberufen am höchsten, groß ist der Anteil auch in der Lebensmittel- und Gastronomiebranche (45 Prozent) sowie in Land-, Forst- und Gartenbauberufen.