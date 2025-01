Kreis Lörrach: Lebensräume für Lebewesen schaffen

Grünflächen am Straßenrand tragen dazu bei, dass Insekten auch im urbanen Raum Lebensräume finden. Dies ist nötig, weil diese durch Monokulturen in der Landwirtschaft zurückgehen. Der Aktionsradius vieler Insektenarten ist sehr klein, deshalb sind sie auf ein Netz grüner Strukturen zum Wandern angewiesen. Deshalb fördert das Land Baden-Württemberg im Rahmen eines Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt Landkreise und Kommunen dabei, Lebensräume für Insekten zu schaffen. Ein Beispiel ist im Jahr 2023 eine Fläche am Verkehrsknoten B3/B532 beim Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Diese soll vor allem Wildbienen als Habitat und Nahrungsangebot dienen. Der Landkreis Lörrach hatte die Gelegenheit ergriffen und passende Flächen vorgeschlagen: eine an der B 317 in Richtung Wehr und die bei Vitra in Weil am Rhein. Der Landkreis als Untere Verkehrsbehörde habe die Aufgabe, diese Straße und Fläche zu betreiben, erklärte der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler.Für beide Flächen gab es jeweils 15 000 Euro Fördergelder.