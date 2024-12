Die Freien Wähler haben Christian Lehr als Direktkandidaten für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim für die Bundestagswahl 2025 nominiert. Lehr ist Facharzt für Allgemeinchirurgie und Kinderchirurgie aus Efringen-Kirchen. Am Gesundheitssystem missfallen ihm die zunehmende Privatisierung und Gewinnorientierung. Deshalb engagiere sich der erfahrene Mediziner politisch als Mitglied der Freien Wähler und der Kreisvereinigung Lörrach, heißt es in einer Mitteilung. Als stellvertretender Bürgermeister von Efringen-Kirchen setze er sich besonders für soziale, gesundheitspolitische und pflegerische Themen ein. Humanitäre Auslandseinsätze, unter anderem mit Interplast-Germany, einem gemeinnützigen Verein, der kostenlos Operationen in Entwicklungsländern durchführt, hätten seinen Blick für globale Probleme geschärft.