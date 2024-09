Kreis Lörrach: Leiharbeiter schlagen ins Kontor

Landrätin Marion Dammann knüpfte daran an: „Das kann so nicht weitergehen.“ Sie forderte, dass dem Geschäftsfeld der Leiharbeit Einhalt geboten werden müsse. Das Anderthalbfache an Personalkosten für eine Kraft sei nicht tragbar. Der Eigenbetrieb Heime müsse derzeit 15 Leiharbeiter beschäftigen.

Für die CDU wollte Diana Stöcker wissen, warum einige Häuser ohne Leihkräfte auskommen, andere nicht. Und sie fragte nach einem Konzept für Mitarbeiterbindung. Jörg-Tonio Paßlick verlangte im Namen der Freien Wähler eine Strategie zur Anwerbung von Arbeitskräften in der Pflege. Gabriele Weber (SPD) sprach ausdrücklich die Sorgenkinder unter den Heimen im Landkreis an, jenes in Schliengen, das bereits eine Station schließen musste, und die Tagespflege im neuen Haus Wiese in Hausen. Weber machte deutlich, dass es einen Bedarf an Plätzen und 100 Prozent Auslastung gebe. Marion Dammann machte klar, dass alle Heime bei der Mitarbeiterwerbung aktiv seien. Sie werde sich aber die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter noch einmal anschauen. In Sachen ausufernde Leiharbeit wolle sie beim Ministerium vorsprechen. Ex-Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker meinte aus eigener Erfahrung: „Das Thema Leiharbeit ist im Bundestag angekommen.“ Sie machte der Landrätin aber nicht viel Hoffnung auf Änderung. Es gebe unterschiedliche Ansichten innerhalb der Regierungskoalition, weshalb sie nicht „sehe, dass der Bund das Problem löst“. Für die Freien Wähler setzte Willibald Kerscher nach: „Wir müssen massiv im Ausland anwerben.“ Für die Grünen sah Nina Edle von Walter die Nähe zur Schweiz mit ihrem hohen Gehaltsniveau als Hauptproblem im Landkreis.