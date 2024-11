Kreis Lörrach: Leihkräfte sind dreimal so teuer

Neue Personalbemessungsgrenze

Eine große Chance sieht Roese-Koerner in der neuen Personalbemessungsrenze in der Altenhilfe, die zum 1. Januar greifen wird. „Wenn wir das gut umsetzen, ist das eine Chance“, kommentierte die Leiterin das neue Verfahren. Dieses ermöglicht eine Verschiebung im Anteil von Fach- und Assistenzkräften. Kurz gesagt, verändert sich die Aufteilung der Pflegekräfte in den Häusern: Bisher war das Verhältnis Fachkräfte und Hilfskräfte hälftig. Die Neuregelung ermöglicht ein Verhältnis von 40 Prozent Fach- und 30 Prozent Assistenzkräften mit ein- oder zweijähriger Ausbildung sowie 30 Prozent Hilfskräften ohne Assistenz- oder Helferausbildung. Der Eigenbetrieb kann das Personal dann neu denken. Allerdings dürfte die neue Personalbemessung zu einem Mehrbedarf an Assistenzkräften führen.

Abwanderung möglich?

„40 Prozent Fachkräfte, das führe doch sicher zu einer Abwanderung. Die verbleibenden Pflegekräfte werden überfordert und flüchten dann. Bitte prüfen Sie, ob sich auch andere Wege finden lassen“, kommentierte Nina Edle von Walter das Vorhaben.

40 Prozent bei den Fachkräften sei die Untergrenze, betonte Roese-Koerner. Es werde nicht so sein, dass dann 60 Prozent Ungelernte in den Heimen tätig seien. Zudem soll es in Zukunft weitere Qualifikationsniveaus geben.