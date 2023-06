Kreis Lörrach Leistung verhindert Folgekosten

Für 25 Personen wurde ein Therapieantrag bearbeitet. Die gleiche Anzahl wurde in stationäre Entgiftungen vermittelt. In der Beratungsstelle wurden im Rahmen einer Substitutionsbehandlung (ärztliche Behandlung mit Ersatzdrogen) 121 Personen psychosozial begleitet.

238 Cannabiskonsumenten suchten mit dem Wunsch nach Rat und Hilfe die Beratungsstelle auf. 199 Jugendliche (bis zum 21. Lebensjahr) hatten Kontakt zur Beratungsstelle. Im Berichtsjahr wurden 264 Beratungen abgeschlossen, davon 144 mit dem Ergebnis „gebessert“ beendet. Über die Beratung bei Führerscheinentzug konnten 59 Personen angesprochen werden. Das Erfolgsmodell „KiSEL“ richtet sich an Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien. Insgesamt konnten zuletzt über 60 Kinder (zuzüglich ihrer Familien) erreicht werden. Das ist der höchste Wert, der seit Bestehen von „KiSEL“ erzielt wurde. In den Schulferienzeiten bietet die Einrichtung besondere Aktivitäten – unter anderem Klettern und Kinobesuche - an.

Hoher Bedarf

„Die hohe Zahl an erreichten Kindern und Jugendlichen ist sicherlich darauf gegründet, dass wir fünf sozialpädagogische Gruppen bereithalten und unterstreicht den hohen Unterstützungsbedarf für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien“, betont Meissner. Träger der genannten Einrichtungen ist der AKRM als gemeinnütziger Verein und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Geschäftsstelle mit der langjährigen Leiterin Jutta Kleindienst befindet sich an der Spitalstraße 68 in Lörrach. Gegründet wurde der AKRM im Frühjahr 1971. Er gehört damit zu den ältesten Trägern der Drogenhilfe in Deutschland.

Isabell Walser ist Vorstandsvorsitzende des ehrenamtlich wirkenden Trägervereins AKRM. Stellvertreter sind André Marker und Egon Hoffmanns. Als Beisitzer wirken Luca Bothe, Susan Braun und Peter Ade.