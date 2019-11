Kreis Lörrach Leiter des Hauptzollamts Lörrach verstorben

Seit 1981 beim Zoll



Nach dem Jurastudium trat Volker Künzle 1981 bei der ehemaligen Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung der Oberfinanzdirektion Stuttgart in den Dienst der Bundeszollverwaltung ein und war dort zunächst bis 1998 als Referent eingesetzt. Hierauf folgte eine zweijährige Verwendung als Leiter des Hauptzollamts Schweinfurt, bevor Künzle 1990 wieder in die Funktion eines Referenten zur Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung bei der Oberfinanzdirektion Stuttgart zurückkehrte. Von August 1998 bis April 2004 wurde Volker Künzle mit der Leitung des Hauptzollamts Stuttgart betraut, anschließend zog es den gebürtigen Schwaben an die Schweizer Grenze. An der Spitze des Hauptzollamts Lörrach stand er mehr als fünfzehn Jahre, bis zu seinem Tod. Volker Künzle wurde 65 Jahre alt. Mit Ablauf des Monats Juni 2020 wäre er in den Ruhestand gegangen, heißt es in der Mitteilung.

Geduldig und freundlich