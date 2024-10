Kreis Lörrach: Lernen, etwas zu verändern

Als neuer Unterstützer konnte der Verein Chemie und Pharma am Hochrhein gewonnen werden, der drei Veranstaltungen finanziert. Martin Häfele, Vorsitzender des Vereins und Geschäftsführer von DSM Nutritional Products in Grenzach-Wyhlen, will Jugendliche für eine Ausbildung in der Chemie- und Pharmabranche interessieren.

In Schulen aufgeführt

Rund 175 Schüler der Gemeinschaftsschule Rheinfelden, der Werner-Kirchhofer-Realschule Bad Säckingen sowie der Realschule Grenzach haben an den vom Verein unterstützten Aufführungen teilgenommen. Die erste Veranstaltung fand am Standort von Evonik in Rheinfelden statt, weitere in den jeweiligen Schulen.