Kreis Lörrach: Letzte von mehr als 10 000 Nähten

Fest an der Baustelle

Mit einem kleinen Fest an der Baustelle bedankte sich die OGE bei am Bau beteiligten Mitarbeitern. Bürgermeister Gunther Braun begrüßte das Ende der Bauarbeiten. Er nannte das Projekt eine „gute Sache für die Infrastruktur in Deutschland.“ Er freut sich über die neuen Wege, auch im Wald, die nun hergestellt würden. Ortsvorsteher Jürgen Schäfer sagte, er habe einige Rückmeldungen wegen der Bauarbeiten bekommen, aber es sei unmöglich, dass alle zufrieden sind.

Keine Unfälle

Projektleiter Martin Höhner (OEG) hieß es gut, dass „die Arbeiten ohne schwere Unfälle“ erledigt wurden. OGE-Oberbauleiter Carsten Grosse sagte, das Gas werde nun über die neue Leitung verströmt, so dass Umbaumaßnahmen an TENP II durchgeführt werden könnten. Er dankte den Projektbeteiligten. „Ohne euch wäre der Erfolg nicht möglich gewesen. Ich bin stolz und glücklich, Teil der Mannschaft zu sein.“ An der letzten Schweißnaht hinterließen die OEG-Führungsmannschaft, Bürgermeister Braun und Ortsvorsteher Schäfer ihre Unterschrift.

Die erste Gaspipeline in Deutschland entstand nach Angaben von OGE-Baumanager Jochen Stieler im Jahr 1901. Sie führt aus dem Ruhrgebiet bis nach Ostwestfalen. „Sie ist heute immer noch in Betrieb“, sagte er.