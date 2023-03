Kreis Lörrach Leuchtturmprojekt und Musterbeispiel

Freuen sich über die termingerechte Fertigstellung des Rohbaus (v.l.): Projektleiter Thorsten Stolpe, Landrätin Marion Dammann und Carsten Brosch, Bereichsleiter Züblin. Foto: Michael Werndorff

Herausfordernder Zeitplan

ZKL-Projektleiter Thorsten Stolpe erinnerte derweil an den herausfordernden Zeitplan: „872 Tage von Spatenstich bis zur Fertigstellung des Rohbaus – das ist ein phänomenales Ergebnis.“ Man habe den eigenen Zeitplan sogar toppen können. Wegen der Corona-Pandemie fand der Spatenstich ohne Gäste statt, blickte der Projektleiter zurück. Doch trotz Pandemie sei es nie zu einem Baustopp gekommen. So wurden im Mai 2021 die ersten Fundamente gegossen, dann sei der Bau schnell in die Höhe und Breite gewachsen. „Damals konnte man die große Dimension noch nicht erahnen“, sagte Stolpe vor zahlreichen Gästen im Eingangsbereich des Zentralklinikums vor den Toren Lörrachs. Laut Stolpe ist es kein typischer Krankenhausentwurf. „Die Architektur ist aber richtig. Für Patienten und Mitarbeiter wird ein Mehrwert geschaffen.“