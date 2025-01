Kreis Lörrach: „Leute fahren nun öfter zum Einkaufen“

„Für sozial schwächere Haushalte, die ein bisschen auf solche Einkäufe angewiesen sind, ist das keine gute Regelung“, bemerkt ein Mann in der Schlange vor der Zollabfertigung. André Utzinger aus Genf, der in der Region hin und wieder Verwandte besucht, findet die neue Wertfreigrenze sogar kontraproduktiv: „Jetzt fahren die Leute einfach öfter zum Einkaufen ins Ausland und kaufen noch weniger in der Schweiz ein“, so seine Vermutung. Zwei weitere Einkaufstouristen hatten am Samstag von der Neuregelung noch gar nichts gehört. „Dann mache ich mich jetzt ja strafbar bei der Einfuhr“, scherzt der eine.