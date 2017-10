Kreis Lörrach Lörracher erneut im Guinnessbuch

Von Matthias Stauss

er Wahllörracher Chris Böhm eilt von Erfolg zu Erfolg. Erst im September schaffte er es mit seinem Gyrator-Spin Trick zum ersten Mal in die aktuelle Ausgabe des Guinnessbuchs der Rekorde. Im Gespräch mit Matthias Stauss berichtet er von seinen Erlebnissen und seinen Plänen bis zum Jahresende.

Kaum jemand beherrscht den Gyrator-Spin in derartiger Perfektion, wie Chris es tut. Auf dem Hinterrad und nur mit einem Fuß auf einem der Pegs-Stangen seines BMX-Rads, dreht er sich um die eigene Achse.

Mit bisher 32 Umdrehungen in 30 Sekunden hatte Chris den Guiness Rekord bereits inne. Doch die steigende Konkurrenz aus Asien gab ihm zu Denken. „Ich wollte nicht, dass mir jemand meinen Rekord wegschnappt.“ So entschloss er sich, seine bisherige Bestmarke zu toppen.

Auf Anfrage des Guinessbuchs der Rekorde fuhr er nach Hamburg. Vor Ort waren unter anderem Kamerateams von SAT 1 und RTL. Nur eine Sache spielte an diesem Tag nicht mit: Das Wetter. Es regnete ununterbrochen, was für Chris und sein BMX eine ernsthafte Gefahr darstellte, da der Boden entsprechend nass und rutschig war.

Folgerichtig entschloss er sich, den Rekordversuch nach innen zu verlegen. Und so wurde die Eingangshalle des Verlagshauses kurzerhand zum Ort des Geschehens. Die Richtlinien von Seiten des Guiness Rekord-Teams waren streng. Der BMX-Profi hatte nur einen Versuch und durfte während der Ausführung nicht den Kreisdurchmesser von drei Metern überqueren. „Die Guiness-Richter legen großen Wert darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht“, berichtet Chris in unserem Gespräch.

Doch Chris hielt dem Druck stand. Mit sagenhaften 38 Umdrehungen schraubte er seinen eigenen Rekord um weitere sechs Umdrehungen in die Höhe. Trotzdem bleibt er bodenständig: „Du darfst nie von dir behaupten, du seist der Beste. Arbeite weiter an dir und ruhe dich niemals auf deinen Erfolgen aus“, lautet seine Botschaft an alle, die sich für den BMX-Sport begeistern.

Auftritt bei der Zirkusgala „Salto Sociale“

Ganz getreu seinem Motto will Chris seinen jüngsten Rekord erneut verbessern. Ein Termin hierfür steht auch schon fest. Bei der Zirksugala am 16. Dezember im Rahmen der Weihnachtshilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung. Chris ist sich sicher: „Die Zuschauer erwartet eine grandiose Show. Ich nenne sie BreakMX.“ Der Rekordversuch soll hierbei nur das I-Tüpfelchen auf ein Programm werden, bei dem der BMX-Profi unter anderem gemeinsam mit einem befreundeten zweifachen Breakdance-Weltmeister auftreten will.