Am bundesweiten Berufsorientierungstag „Girls’ and Boys’ Day“ am Donnerstag, 3. April, bietet das Landratsamt Lörrach erneut spannende Tagespraktika an. Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren haben die Möglichkeit, in verschiedene Sachgebiete hineinzuschnuppern und neue berufliche Perspektiven zu entdecken. Ziel ist es, Berufe kennenzulernen, die oft noch von Geschlechterklischees geprägt sind.