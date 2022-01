Kreis Lörrach Lückenschluss fürs schnelle Internet

360 von insgesamt 420 Kilometer Backbone seien mittlerweile in Betrieb, 50 befänden sich im Bau, zehn in Planung, berichtete der Chef des Zweckverbands. Das Backbonenetz bringt einen Glasfaser-Übergabepunkt in jeden Ortsteil der 35 Städte und Gemeinden des Landkreises. Auf diesen Übergabepunkt werden die einzelnen Ortsnetze zugebaut. Von diesen seien 71 in Betrieb, 16 000 Wohneinheiten wurden per „FTTB“ ans schnelle Internet angeschlossen –­ also per Glasfaser bis ins Gebäude. Bei 4500 Wohnungen kam das Internet mit Glasfaser bis zum Technikgehäuse und danach per Kupferleitung bis ins Haus (FTTC), was allerdings eine geringere Bandbreite zur Folge hat. FTTC, was VDSL entspricht, werde nicht mehr gebaut, verweist Kempf auf die fehlende Förderfähigkeit seitens des Bundes.