Kreis Lörrach: Lust machen auf die Arbeit an einem besonderen Ort

Schulleiterin Lilian Fischer (links) mit einem Teil ihres Vorstellungsteams am Säuglingsinkubator. Foto: Rolf Rombach

„Es ist ein besonderes Umfeld. Das muss einem Spaß machen. Mir tut es das seit vielen Jahren noch immer. Hier fühle ich mich wohl“, sagt Lilian Fischer im Gespräch mit einer Interessentin. Fischer hat viele Jahre in der Pflege, vor allem in der Notaufnahme, als „Krankenschwester“ gearbeitet. Die studierte Gesundheitspädagogin ist Teil der zweiköpfigen Schulleitung der Berufsfachschule für Pflegeberufe. Ihr Lehrberuf heißt inzwischen „Pflegefachfrau/ Pflegefachmann“, zuvor war es die Gesundheits- und Krankenpflege. Nicht nur der Name ist neu, auch die Ausbildung ist vielseitiger geworden. In der „Generalistik“ lernen die Schüler alle Altersklassen kennen. Von der Neonatologie (Neugeborene) bis hin zur Geriatrie (Altersmedizin) reichen die Praktika der dualen Ausbildung im ambulanten wie stationären Bereich.

Bachelor-Studium

In einem Säuglingsinkubator sind an einer Puppe einige medizinische Geräte angeschlossen. Alles im Mini-Format. Dazu gibt es von einer Kinder-Intensivschwester Hinweise zum Arbeitsablauf. Aktuelle Schüler berichten aus ihrer Sicht von der Ausbildung. Lehrkräfte berichten von den weiteren Möglichkeiten, wie dem Bachelor-Studiengang „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“, der in drei Semestern an der Dualen Hochschule zum Abschluss führt im Anschluss an eine Berufsausbildung. Nicht zu vergessen ist die Ausbildung zu medizinischen Fachangestellten (MFA).