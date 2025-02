Kreis Lörrach: „Mahlzeit-Appell“ an alle Parteien

Für politischen Rückenwind

Die NGG Schwarzwald-Hochrhein macht sich damit für ein kostenloses Essen in den Kitas und Schulen im Kreis Lörrach stark. „Und das vom ersten bis zum 18. Lebensjahr: Alle Kinder und Jugendlichen sollten einmal am Tag die Chance auf ein warmes Essen haben, wenn sie betreut oder unterrichtet werden. Das ist heute aber leider immer noch nicht selbstverständlich“, wird Burkhard Siebert von der NGG Schwarzwald-Hochrhein in der Mitteilung zitiert. Es gehe darum, jungen Menschen in Kitas und Schulen im Kreis Lörrach von montags bis freitags ein Angebot zu machen, gesund zu essen. „Dass sie dafür nichts bezahlen müssen, ist wichtig. Denn sonst entscheidet wieder das Portemonnaie der Eltern darüber, ob es mittags eine frisch zubereitete Mahlzeit mit Salat oder doch die billige Tüte Chips gibt“, sagt Siebert weiter.

Bund soll Weichen stellen

Dabei gehe es auch um Chancengleichheit. „Eine ausgewogene Ernährung von Kindern und Jugendlichen sollte dem Staat etwas wert sein“, ist Siebert überzeugt. Immerhin entlaste eine gesunde Ernährung langfristig sogar das Gesundheitssystem. Es sei daher Sache des Bundes, die finanziellen Weichen für ein „Bis-18-Gratisessen“ zu stellen.