Kreis Lörrach Manche wettern richtig stinkig

Höhere Preise am Tag

Tatsächlich haben die Benzinpreise seit Jahresbeginn deutlich zugenommen. Etwa einen Aufschlag von 20 Prozent gab es seit Anfang Jahr auf Benzin und Diesel. Auch in der Schweiz und in Frankreich leiden die Autofahrer unter deutlich höheren Kosten. Der Rohölpreis wirkt sich überall etwa in gleichem Maße aus.

Hierzulande zahlt man in den Hauptverkehrszeiten mehr als in den Randzeiten. In der Schweiz ist das etwas anders: Steigende Preise werden über die Margen kompensiert. Trotzdem bemerken die Tankstellenbetreiber in Grenznähe kaum Tank-Tourismus. Laut Nachfrage wird aktuell keine Entwicklung festgestellt, dass mehr Personen aus dem grenznahen Ausland in der Schweiz tanken. Ein Verbandssprecher erklärt: „Tank-Tourismus gibt es nur, wenn eine Preisdifferenz längerfristig bestehen bleibt.“

Wie lange der Ölpreis noch steigt, wollen Experten nicht abschließend beurteilen. „Das wäre ein Blick in die Glaskugel“, heißt es auf eine Anfrage unserer Zeitung. Langfristig könnte der Ölpreis aber wohl eher fallen, denn die Menschheit werde immer effizienter und finde allmählich mehr Alternativen zum Treibstoff Öl.

25 Liter sind zollfrei

Übrigens: 25 Liter Kraftstoff dürfen in Reservekanistern zollfrei eingeführt werden. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch empfohlen, nicht mehr als zehn Liter „Reserve“ in den Kofferraum zu packen. Tankstellen an Autobahnen und in größeren Ortschaften sind in der Regel durchgehend geöffnet, alle anderen meist von 7 bis 20 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten stehen SB-Automaten zur Verfügung, an denen mit Banknoten, Kreditkarte oder Bankkarte bezahlt werden kann.

Laut ADAC kostete der Liter Diesel am vergangenen Dienstag im Schnitt 2,150 Euro und damit zwölf Cent mehr als am Vortag. Für den Liter Super E10 mussten die Autofahrer an deutschen Tankstellen im Durchschnitt 2,103 Euro bezahlen, fast zehn Cent mehr als am Vortag. Wie der ADAC am Mittwoch weiter mitteilte, wurde Diesel damit in nur einer Woche um 39,4 Cent teurer. Für Super E10 mussten die Autofahrer in Deutschland 27,6 Cent mehr bezahlen.

Schon vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine befanden sich die Spritpreise in Deutschland auf Rekordhöhe. Auf Jahressicht ist der Anstieg gewaltig: Im März 2021 kostete Diesel noch 1,315 Euro pro Liter und Super E10 1,454 Euro.

Auch Bauern in Sorge

Die hohen Kraftstoffpreise beschäftigen auch die Landwirte in der Region. Sie brauchen große Mengen Diesel für den Betrieb ihrer Maschinen. „Die hohen Dieselpreise reihen sich in eine ganze Reihe gestiegener Kosten ein“, beklagt ein Sprecher des Landwirtschaftlichen Hauptverbands. Gestiegene Preise für Düngemittel und die anstehende Erhöhung des Mindestlohns rissen schon jetzt große Löcher in die Kassen.

Viele Bauern sind in Sorge, dass ihre Betriebe die steigenden Kosten nicht mehr tragen können. Ob sich die hohen Dieselpreise auch auf die Preise der Produkte auswirken, könne man noch nicht sagen, heißt es vom Verband.