Kreis Lörrach Manege frei für den Lörracher Weihnachtscircus

Der Lörracher Weihnachtscircus ist Partner der Hilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann. Zum dritten Mal stellt der Weihnachtscircus seine Künstler und das große Foyer-Zelt für die Benefiz-Zirkusgala „Salto Sociale“ zur Verfügung. Der Circus steht mit einem internationalen Spitzenprogramm in den Startlöchern und verspricht klassischen Circus in höchster Vollendung, unter anderem mit dem Rollschuh-Akrobatik-Duo Ferrandino. Der Lörracher Weihnachtscircus gastiert von Freitag, 22. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, auf dem bewährten Festplatz im Grütt. Vorstellungen sind wochentags um 16 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag um 15 und 19 Uhr (Heiligabend nur um 14 Uhr). An Neujahr, 1. Januar, ist Ruhetag. Am Sonntag, 7. Januar nur um 15 Uhr. Familientage mit Sonderpreisen sind jeden Donnerstag und Freitag. Kartenvorverkauf unter der Ticket-Hotline 0163/455 04 24 oder online unter www.reservix.de, die Zirkuskassen sind täglich von 11 bis 12 Uhr und eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Weitere Informationen sind online unter www.loerracher-weihnachtscircus.de zu finden. Foto: zVg