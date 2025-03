Kreis Lörrach: Mangel an altersgerechten Wohnungen spitzt sich zu

Markt gibt Wohnungen nicht her

Der Leiter des Pestel-Instituts nennt dazu konkrete Zahlen: So gibt es derzeit rund 110 000 Haushalte im Landkreis Lörrach. In 33 Prozent davon leben Senioren. „Bereits heute braucht der Kreis Lörrach rund 8400 Wohnungen für die älteren Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Doch diese Seniorenwohnungen gibt der Wohnungsmarkt im Kreis Lörrach bei weitem nicht her“, sagt Matthias Günther. Und für 2045 ermittelt die Untersuchung bei den benötigten Seniorenwohnungen sogar einen deutlichen Anstieg: So wird der Landkreis Lörrach in 20 Jahren für rund 12 500 Seniorenhaushalte Wohnungen brauchen, die zum Leben im Alter passen.