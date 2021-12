Kreis Lörrach Marathon mit unbekannter Länge

Regeln für Besucher

Derzeit gilt für Besucher in den Kliniken die 2G-plus-Regel. Wer also einen Angehörigen besuchen will, der muss nachweisen können, dass er geimpft oder genesen ist. Liegt die jüngste Impfung länger als sechs Monate zurück, muss zusätzlich ein tagesaktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden. Wie im Fall des Abschiednehmens von einem todkranken Angehörigen verfahren wird und ob hier Ausnahmen zugelassen werden können, müsse im Einzelfall entschieden werden.

Dass die derzeitige Situation und das Verschieben von planbaren Eingriffen auch wirtschaftliche Folgen für die Kliniken des Landkreises hat, darauf ging Müller ebenfalls ein. Denn die Zahl der Patienten ist in den Jahren 2020 und 2021 deutlich zurückgegangen. Vor allem im „Eli“, wo es anders als im Lörracher Kreisklinikum keine Corona-Station gibt, macht sich das bemerkbar.

Das Defizit allein für das Jahr 2020 wird sich auf zwölf bis 13 Millionen Euro belaufen (wir berichteten mehrfach). Allerdings konnte aufgrund von Bundesgeldern für das Jahr 2020 noch ein Überschuss erzielt werden: Rund 17 Millionen Euro gab es als Corona-Ausgleich; dadurch hat die GmbH im vergangenen Jahr einen Gewinn von 3,8 Millionen Euro erzielt. Die Zahlungen aus den Corona-Rettungsschirmen I und II der Bundesregierung enthalten im Wesentlichen Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfälle aus nicht belegten Betten und einen Bonus für die Schaffung zusätzlicher Intensivbetten. Hinzu kommen etwa 3,3 Millionen Euro an Landesunterstützung. Insgesamt sind rund 21,5 Millionen Euro an Mitteln des Bundes und des Landes an die Kreiskliniken und die Tochtergesellschaft für das St. Elisabethenkrankenhaus geflossen. Deutlich übertroffen wurden damit die Überschüsse aus den Jahren 2018 (812 000 Euro) und 2019 (1,3 Millionen Euro).

Was 2022 ansteht

Müller blickte auch voraus auf das kommende Jahr, in dem unter anderem der Bau des Zentralklinikums weiter vorankommt. Noch in diesem Dezember werde die Fundamentplatte fertig. Im kommenden Jahr werde dann nach jetzigem Stand der Sockel für den Rohbau fertiggestellt werden können.

Appell an Bundesregierung

Müller formulierte auch Erwartungen an die neu formierte Bundesregierung, namentlich an den jüngst vereidigten Bundesminister für Gesundheit, Karl Lauterbach (SPD). Er erhoffe sich von diesem, so Müller, dass die Kliniken nicht so sehr mit „Misstrauen und Bürokratie“ überhäuft würden. Auch eine Sockelfinanzierung, welche die wirtschaftliche Situation nicht allein von den Fallzahlen abhängig mache, sei wünschenswert.

Impfaktion für Mitarbeiter

Als positiv vermerkte Müller, dass mittlerweile 85 Prozent der Klinikmitarbeiter geimpft seien. Bei einer ersten Booster-Aktion für die Mitarbeiter der Kreiskliniken hätten sich 200 Personen impfen lassen. Am heutigen Samstag wird die Booster-Aktion wiederholt, wobei insgesamt 700 Impfdosen für das Personal der Kliniken des Landkreises Lörrach zur Verfügung stehen.