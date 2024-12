Kreis Lörrach: Marcel Menzel will für die Linke in den Bundestag

Mieten steigen

„Steigende Mieten und Lebenshaltungskosten belasten uns besonders mit unserer Nähe zur Schweiz und sorgen dafür, dass immer mehr Menschen kaum über die Runden kommen. Ich möchte diese Problemen mit konkreten Lösungen begegnen – ob durch einen Mietendeckel, massiven sozialen Wohnungsbau, die Besteuerung von Superreichen oder Investitionen in Bildung und Gesundheit. Es ist Zeit, dass Politik die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt“, so Menzel weiter. In den vergangenen Wochen hat Menzel bei mehreren Haustüraktionstage den Kontakt zu den Menschen im Wahlkreis gesucht.

Sorgen ernst nehmen

„Die Gespräche an den Türen haben mir gezeigt, wie dringend sich die Menschen nach einer Politik sehnen, die ihre Sorgen ernst nimmt und Lösungen bietet.“ Für den Sozialarbeiter bildeten diese Gespräche die Grundlage für seine politische Vision. „Eine solidarische Gesellschaft, die soziale Gerechtigkeit stärkt und nachhaltige Antworten auf die Probleme unserer Zeit findet, können wir nur gemeinsam schaffen“, erklärt er und kündigt an, weiterhin den Dialog mit den Bürgern zu suchen, um ihre Anliegen in den politischen Prozess einzubringen.