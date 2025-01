Kreis Lörrach: Marco Näger will für AfD das Bundestagsmandat holen

Die im Bundestagswahlkreis Lörrach-Müllheim ansässigen AfD-Mitglieder haben am Donnerstag im Rahmen ihrer Aufstellungsversammlung Kreissprecher Marco Näger zum Bundestagsdirektkandidaten gewählt. „Näger konnte in seiner Tätigkeit als Kreisrat für den Wahlkreis Neuenburg und als Referent in Kommunal- und Landespolitik für die AfD wichtige Erfahrungen sammeln, die ihn zu einer guten Vertretung des Wahlkreises in Berlin machen werden“, schreibt die AfD in einer Mitteilung von Freitag. Er wolle sich insbesondere für eine restriktive Grenzpolitik sowie die Verschärfung und konsequente Umsetzung des Asylrechts einsetzen, um nicht zuletzt die Kriminalitätsraten und den Sozialmissbrauch in der Grenzregion zu bekämpfen. Darüber hinaus setze er sich gegen die Erhöhung der Grundsteuern und die Heizungstauschpflicht ein, welche einer Enteignung von Hausbesitzern und einer Mieterhöhung gleichkomme, wie es weiter heißt. Anstatt einer wirtschaftsfeindlichen Klimapolitik wolle Näger die Bürokratie verringern und für eine günstige Stromversorgung sorgen, um die heimische Wirtschaft zu stärken.