Kreis Lörrach Markantes Werk der Regio-Pioniere

In den Anfangsjahren fokussierte sich die Regio Basiliensis vor allem auf den Bereich der grenzüberschreitenden Raumplanung. Sie entwickelte Initiativen, lancierte und veröffentlichte Untersuchungen und Studien, aber vor allem knüpfte sie Kontakte und baute die Beziehungen zu den relevanten Akteuren auf der anderen Seite der Grenze aus.

Gelder über Interreg

In den 1990er-Jahren wurde auf europäischer Ebene das Förderprogramm Interreg ins Leben gerufen, um Hindernisse an den Grenzen abzubauen. In den vergangenen 30 Jahren wurden im Rahmen des Oberrhein-Programms mehr als 400 Projekte durchgeführt. Als Interkantonale Koordinationsstelle (IKRB) ist die Regio Basiliensis auf Schweizer Seite für die Koordination zuständig.

Die Regierungspräsidentin des Kantons Basel-Landschaft und der Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt, Kathrin Schweizer und Beat Jans, würdigten die wichtige Rolle des Vereins als Vermittler und Impulsgeber. Über die IKRB könnten die Anliegen der Nordwestschweizer Kantone optimal abgestimmt und ins Gesamtspiel eingebracht werden, hieß es.

Die südbadische Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hob die Rolle der Regio Basiliensis als Vermittlerin und Brückenbauerin hervor. Sie sprach von einem beispielhaften Einsatz in der grenzüberschreiten Kooperation. Grundlage für erfolgreiches Zusammenwirken bleibe das Vertrauen. Es komme darauf an, die zu bewältigenden Projekte zeitgemäß auszustatten, zum Beispiel mit der umfassenden Digitalisierung der Beratungsstelle Infobest, die jährlich 5000 Grenzgänger betreue.

Neue Schwerpunkte

Die sogenannte trinationale Pendenzenliste der Regio Basiliensis berücksichtigt seit 2016 die wichtigsten Anliegen von Bevölkerung sowie Wirtschaft und Wissenschaft im Dreiland. Im Kontext der Zeitenwende in Europa wurden die Schwerpunktthemen im Austausch mit Mitgliedern und Partnern erneuert und angepasst.

Seit der jüngsten Neuauflage 2019 wurden Fortschritte in den Bereichen der Mobilität und der Zusammenarbeit der Hochschulen erzielt. Gesundheitskooperation und Katastrophenvorsoge sind weiterhin ein Thema. Die Bereiche Nachhaltigkeit, Resilienz und Energie haben an Bedeutung gewonnen. Auch bleibt die Einbeziehung der Jugend in die Kooperation weiterhin ein Anliegen mit hoher Priorität.

Manuel Friesicke, Geschäftsführer der Regio Basiliensis, regte an, einen grenzüberschreitenden Mobilitätspass zu entwickeln.