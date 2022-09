Kreis Lörrach Markus Manfred Jung auf der Suche

In Markus Manfred Jungs Geschichten erfährt man viel über Aussehen und Vorkommen der Pilze, werden deren Form und Farbe geradezu liebevoll beschrieben. Und bei all den verschiedenen Schönheiten auch nicht die Erkenntnis verschwiegen, wie täuschend ähnlich ein giftiges Exemplar seinen leckeren Verwandten sehen kann. Zum Beispiel der Ölbaumtrichterling, der wie ein Pfifferling erscheint. Eigentlich kommt der Giftling ja eher in Südeuropa vor. Was Jung die Gelegenheit gibt, die Klimaerwärmung mahnend ins Spiel zu bringen.

Im Pilzbüchlein erzählt Jung Anekdoten aus der Kindheit, vom Vater, der Oma, dem Bruder oder der lecker kochenden Mama. Er gibt Tipps zur nötigen Ausrüstung. Und erzählt von mitunter skurrilen Begegnungen unter Pilzsammlern. Wie nebenbei erfährt der Leser so einiges zum Thema Pilze, Zubereitung, Vorkommen oder Giftigkeit. Der Pilz-Freund schwelgt in einem Kapitel vom wunderbaren Steinpilz, dass einem beim Lesen das Wasser im Mund zusammenläuft. Und man ist voller Respekt, wenn die grausigen Magenkrämpfe beschrieben werden, die einen nach dem Verzehren eines Satanspilzes befallen: Fegefeuer und Höllenqualen!

Beim Pilzesammeln wird der Blick fürs Kleine geschärft, zeigt sich die Bewunderung und Achtung für die Schöpfung: Käfer und Beeren auf Augenhöhe, kleine Maden und Moos, Zapfen oder verlorene Pilzmesser anderer Sammler. Gefunden hat Jung ganz zufällig auch solch Kostbarkeiten wie einen wohl 50 000 Jahr alten Mammutzahn. Finden kann man leider aber auch jede Menge Zivilisationsmüll.

Nach neu erlangtem Wissen über Boviste und Stäublinge, Semmelstoppelpilz und Scharfporling, weckt Jungs Buch unbändige Lust, sich sogleich selbst aufzumachen: Zum Sammeln, und Finden – von was auch immer. „Aber glücklich macht einen das Finden erst so richtig, wenn man eigentlich nichts gesucht hat.“ Markus Manfred Jung: „Vom Glück des Findens“, 128 Seiten, Drey-Verlag Gutach, 20 Euro Buchvorstellung am Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr, in der Stadtbibliothek Schopfheim. Musikalische Untermalung durch Uli Führe