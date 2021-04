Kreis Lörrach Maskenpflicht verlängert

Die erweiterte Maskenpflicht gilt für Personen ab sechs Jahren weiterhin in diesen Bereichen: auf allen Märkten, Messen und Ausstellungen und in deren Umfeld bis zu 50 Metern, an Außenverkaufsständen und in deren Wartebereichen sowie im Bereich des Außer-Haus-Verkaufs von Gaststätten, bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum, in Parkhäusern, auf für die Allgemeinheit zugänglichen Parkflächen mit mindestens zwei Stellplätzen, auf Bahnhöfen im gesamten Bahnhofsbereich inklusive bestehender Zu- und Durchgänge sowie auf Spielplätzen für Personen ab dem vollendeten vierzehnten Lebensjahr. Auch in den Innenstadtbereichen in Lörrach, Weil am Rhein, Rheinfelden und Schopfheim gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Die erweiterte Maskenpflicht tritt bereits vor dem 17. Mai außer Kraft, wenn am siebten Tag in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lörrach unter 50 liegt. Maßgeblich hierzu sind die Lageberichte des Landesgesundheitsamts.