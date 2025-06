Kreis Lörrach: Medizinische Versorgung, Verkehr und Fachkräfte

So machte Anja Herzog das Thema Wirtschaft zu einem Schwerpunkt in ihrem Grußwort, das sie in ihrer Funktion als stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Lörrach, aber auch als Zweitkandidatin für die Landtagswahlen 2026 im Wahlkreis Lörrach überbrachte. „Wir wollen dafür sorgen, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen, um unseren Fachkräftebedarf zu decken.“

Auszubildende aus dem Ausland: Der anwesende Weiler Metzgermeister Joachim Lederer wusste aus seinem eigenen Betrieb von der Sicherung seines Fachkräftebedarfs durch erfolgreiches Werben um Auszubildende zu berichten. So ist es ihm seit 2015 regelmäßig gelungen, zunächst aus Italien und Spanien und aktuell aus Indien für die Ausbildung im Metzgerberuf zu begeistern. „Diesen engagierten Weg müssen wir in Lörrach auch in anderen Bereichen gehen“, ergänzte Anja Herzog und verwies dabei unter anderem auf die Bereiche der medizinischen und pflegerischen Versorgung, die im Landkreis Lörrach flächendeckend in Stadt und Land sichergestellt werden müsse.