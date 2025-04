Kreis Lörrach: Damit Frauen in Not Hilfe erhalten

Der gefährlichste Ort

Der Ehemann ist der häufigste Grund für eine Flucht (50 Prozent), darauf folgt der Freund (rund 20 Prozent). „Das Zuhause, wo es sicher sein soll, ist der gefährlichste Ort für Frauen“, erklärte Throm. Zehn Frauen konnten eine eigene Wohnung für sich und ihre Kinder finden. Dieser Prozentsatz sei jedoch erschreckend niedrig, weshalb händeringend nach Wohnraum gesucht werde, wie Throm ausführte. Gerade für Frauen in solchen Situationen sei es schwierig, eine Wohnung zu finden, weshalb Throm die Bitte an potenzielle Vermieter formulierte, das Frauenhaus zu kontaktieren.

Finanzierung ist Problem

Weiterhin problematisch sei eine gesicherte Finanzierung. Denn: Bei in Not geratenen arbeitslosen Frauen aus der Europäischen Union, die sich kürzer als fünf Jahre in Deutschland aufhalten, besteht weder ein Anspruch auf Bürgergeld noch auf eine Finanzierung eines Frauenhausplatzes. In solchen Fällen trägt das Frauenhaus die Unkosten für eine Unterbringung, weshalb Spenden für das Haus weiterhin essenziell seien, so Throm und Lauber.

Von einer Entspannung der Lage könne keinesfalls gesprochen werden. Trotz der Istanbuler Konvention gebe es bundesweit viel zu wenig Plätze in Frauenhäusern. 2024 musste das Frauenhaus in Lörrach insgesamt 322 Frauen und Kinder aus Kapazitätsgründen abweisen. „Diese Zahl ist so hoch wie nie zuvor“, steht im Jahresbericht 2024. Doch selbst bei Vollbesetzung werden Frauen und Kinder aus dem Landkreis aufgenommen und am nächsten Werktag weiter vermittelt. „Es gibt immer Notlösungen“, machte Throm deutlich.