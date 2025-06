Kreis Lörrach: Mehr als 440 Millionen Euro mehr

Einnahmen aus Steuern: Die Einnahmen aus Verbrauchsteuern stiegen 2024 auf 238 Millionen Euro, 13 Millionen Euro mehr als im Jahr 2023. Verbrauchsteuern sind nationale Abgaben, die den Verbrauch oder Gebrauch bestimmter Waren belasten. Zu den in Deutschland erhobenen Verbrauchsteuern gehören die Tabaksteuer, Kaffeesteuer, Alkoholsteuer, Alkopopsteuer, Biersteuer, die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer. Auch die Strom- und Energiesteuereinnahme sind in dem Betrag enthalten.

Die Abgaben werden nicht nur an den Grenz- oder Binnenzollstellen, sondern auch über verpflichtende Steuererklärungen von Betrieben und Unternehmen erhoben. Von Betriebsprüfern wurden in 108 zoll- und steuerpflichtigen Unternehmen zurückliegende Zeiträume nachträglich nochmals eingesehen und rund 9900 Steueraufsichtsmaßnahmen durchgeführt. Im Ergebnis kam es zu Korrekturen, nämlich mehr als 4,6 Millionen Euro an Nacherhebungen und 456 000 Euro an Erstattungen.