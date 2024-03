Kreis Lörrach: Mehr Engagement in der Breite nötig

Manuel Rams hat jüngst in seinem Unternehmen zwei Öfen auf Elektrobasis angeschafft, die ein Drittel mehr kosten als Gasöfen. Er sagt: „Der Austausch in Netzwerken ist unglaublich hilfreich.“

Bündnis angeregt

Landrätin Marion Dammann regte in ihrem Schlusswort an, ein Bündnis zu schmieden, dass die vielen Klimaschutz-Akteure vereine. An zahlreichen Ständen konnten sich die Konferenzteilnehmer dann noch austauschen.