„Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle im Landkreis Lörrach um sechs Prozent gestiegen. Am häufigsten war eine Atemwegserkrankung der Grund für eine Krankschreibung“, sagt Falk Nitsche, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Lörrach. Gleichzeitig sei die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage um vier Prozent gesunken. Im Schnitt sei jede Erwerbsperson aus dem Kreis Lörrach im vergangenen Jahr 18,5 Tage krankgeschrieben gewesen. Das seien 0,7 Tage weniger als im Jahr 2022. Bei der Zahl der AU-Fälle schneide Baden-Württemberg besser ab als der Bund, heißt es weiter. Deutschlandweit habe die Barmer im Jahr 2023 insgesamt 203 AU-Fälle je 100 Erwerbspersonen ermittelt, in Baden-Württemberg seien es 183. Dennoch: „Das ist ein historischer Wert, mehr Arbeitsunfähigkeitsfälle haben wir in Baden-Württemberg noch nie erfasst“, so Nitsche.

Bei den landesweiten Arbeitsunfähigkeitstagen habe es einen Rückgang um 3,4 Prozent gegeben. Auch der Krankenstand sei in Baden-Württemberg gesunken, von 5,34 Prozent im Jahr 2022 auf 5,16 Prozent. „Wir befinden uns in der Post-Corona-Phase. Während wir im Jahr 2022 enorme Nachholeffekte bei den Infektionskrankheiten gesehen haben, scheint sich die Lage langsam zu normalisieren. Aber wir sehen einen Rückgang auf hohem Niveau.“ Für den Gesundheitsreport hat der Versicherer die Arbeitsunfähigkeitsdaten von mehr als 335 000 baden-württembergischen Erwerbspersonen im Jahr 2023 ausgewertet.