Kreis Lörrach: Mehr Menschen kehren freiwillig zurück

Danach seien Perspektivlosigkeit zu nennen oder kein Zugang zum Arbeitsmarkt, stellte Williams fest, die Ratsuchende vom Anfang bis zur Ausreise begleite. So beantragte sie Hilfen, besorge Bahn- und Flugtickets oder kümmere sich, falls nötig, um eine medizinische Begleitung. Hilfe gebe es auch für die Erstellung eines Geschäftsplans, um in der Heimat eine Existenz aufbauen zu können, führte sie weiter aus. Allerdings würden häufiger als früher Migranten, die eine Rückkehrerberatung in Anspruch genommen hatten, wieder nach Deutschland zurückkehren, verwies sie auf Personen aus dem Balkanraum. Weil das Programm aber nur einmal in Anspruch genommen werden könne, müsse die bereits geleistete Hilfe bei einem zweiten Aufenthalt zurückgezahlt beziehungsweise mit Leistungen verrechnet werden.

Alle beziehen Leistung

Alle Personen, die im vergangenen Jahr in ihr Herkunftsland zurückgekehrt sind, haben Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen. Der jährliche Aufwand durch öffentliche Leistungen kann pro Person mit rund 10 000 Euro beziffert werden. Hierbei sind die Kosten für Leistungen bei Krankheit, die den Hilfeempfängern laut Gesetz zustehen, allerdings nicht berücksichtigt. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten führe jede Rückkehr unmittelbar zu einer Ersparnis öffentlicher Leistungen und entlaste damit die kommunalen Haushalte, erklärt die Kreisverwaltung. Dabei überstiegen die Ersparnisse öffentlicher Leistungen die Kosten für Perspektiv- und Rückkehrerberatung deutlich.

Von den 55 Personen, die bis Ende November ausgereist sind, waren 50 in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht. Durch ihre Ausreise seien Unterbringungsplätze in der vorläufigen Unterbringung frei geworden, und der Landkreis habe diese Plätze mit neu zugewiesenen Asylbewerbern belegen können, so Williams. Da somit keine zusätzlichen Unterbringungskapazitäten geschaffen werden mussten, trägt die Perspektiv- und Rückkehrerberatung laut Verwaltung hier auch mittelbar zu einer Aufwandsreduzierung bei.