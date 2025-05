Kreis Lörrach: Mehr Selbstbestimmung für Pflegekräfte

Der 1965 vom International Council of Nurses (ICN) ausgerufene Aktionstag wird am Geburtstag der britischen Krankenpflegerin Florence Nightingale begangen, die in diesem Jahr 205 Jahre alt geworden wäre. Als Pionierin der modernen westlichen Krankenpflege gilt sie bis heute als prägende Reformerin ihres Berufsstands. Ein aktuelles Beispiel für gelebte Wertschätzung gegenüber Pflegekräften in den Kliniken des Landkreises Lörrach sei das bereits vor dem Bezug des Dreiland-Klinikums etablierte Arbeitszeitmodell FlexPool, heißt es weiter. Seit der Einführung sei die Zahl der Mitarbeiter in diesem innovativen Arbeitszeitmodell auf mehr als 30 gestiegen.

FlexPool eingerichtet

Im FlexPool entscheiden die Pflegekräfte selbst, wann und wie viel sie arbeiten – mindestens 16 Stunden pro Woche mit einer Vorausplanung von bis zu sechs Monaten. Verbindlich sind lediglich ein Wochenenddienst pro Monat sowie der Einsatz an sechs Feiertagen pro Jahr. Nach einer Einarbeitung werden die Mitarbeiter flexibel dort eingesetzt, wo sie am dringendsten gebraucht werden – was sowohl der Personaldecke als auch der Versorgungsqualität zugutekommt. Dubravka Kavur, Pflegedirektorin der Kliniken des Landkreises Lörrach, erklärt: „Mit dem FlexPool geben wir unseren Pflegekräften mehr Selbstbestimmung, Planbarkeit und Vereinbarkeit. Für Pflegekräfte, die auf eine flexible Aufteilung ihrer Arbeitszeiten angewiesen sind, kann ein solches Modell die Rückkehr in den Beruf oder überhaupt die Ausübung ihres Berufs ermöglichen.“ Geschäftsführerin Monika Röther betont: „Das ist gelebte Wertschätzung – und ein starkes Zeichen dafür, dass wir uns als Unternehmen mit Nachdruck dafür einsetzen, verbesserte Arbeitsbedingungen – auch in der Pflege – zu ermöglichen.“