Kreis Lörrach Mehr Wertschätzung gefragt

„Die Hütte brennt“, wählte Julian Wiedmann als Landesbezirksjugendsekretär von ver.di drastische Worte, um auf die angespannte Lage und die ebenso angespannte Stimmung in den Hilfs- und Betreuungseinrichtungen aufmerksam zu machen: Zu wenig Personal, zu große Gruppen, ständig steigende Anforderungen in der (Bildungs-)Arbeit am Kind selbst und im Organisations- und Verwaltungsaufwand ringsum. Und wo die Verhältnisse ohnehin schwierig waren, habe Corona die Lage auf den unterschiedlichsten Ebenen nochmals verschärft.

Die Beschäftigten in den betreffenden Bereichen trügen eine immense Verantwortung für das Wohl der anvertrauten Kinder und letztlich für das gesamte gesellschaftliche Gefüge und dessen Funktionieren. „Ohne Euch geht nichts“, bekräftigte Wiedmanns.

Für dieses Engagement brauche es mehr Wertschätzung – und das eben nicht allein in Form warmer Dankesworte, sondern in Gestalt harter Fakten: „Die Wertschätzung in unserer Gesellschaft funktioniert über den Geldbeutel“, stellte Wiedmann unterm Applaus der Anwesenden klar – entsprechend brauche es in diesem Bereich mehr Lohn. Weiter auf der Agenda: Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Fachkräfte, um „die Arbeit am Limit“ zu entzerren. Vom bisherigen Verlauf der Tarifverhandlung sehen sich die Betroffenen enttäuscht – und zeigen sich entschlossen, gegenüber den Arbeitgebern weiter Druck zu machen und klare Signale an Politik und Gesellschaft zu senden: „Wir streiken nicht weil wir wollen, sondern weil wir müssen.“.