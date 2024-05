Auch wenn sich die Zugangszahlen Geflüchteter in den Landkreis Lörrach und damit die benötigte Unterbringungskapazität nicht mit Sicherheit vorhersagen ließen, sei derzeit – auch nach Ansicht des Regierungspräsidiums Freiburg als übergeordnete Behörde – nicht davon auszugehen, dass die Zugangszahlen in Deutschland und damit auch in den Landkreis Lörrach in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen werden. Eigenen Angaben zufolge plant der Landkreis langfristig mit einem dauerhaften Kapazitätsbedarf zwischen 800 und 1000 Unterbringungsplätzen in der vorläufigen Unterbringung, verteilt auf mindestens vier Gemeinschaftsunterkünfte. Zuletzt ging die Verwaltung davon aus, dass die Zugangszahlen Geflüchteter im Sommer wie- der deutlich ansteigen werden. Dies gelte sowohl für die Anzahl der Asylbewerber als auch die der Geflüchteten aus der Ukraine.