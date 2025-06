Kreis Lörrach: Michael Kern bleibt Obermeister

Zuvor hatten die Mitglieder bei einer Betriebsbesichtigung Einblicke in die Kaiser Metallbau in Weil am Rhein erhalten. Im Anschluss daran fand die Versammlung in der Blick Bergwirtschaft in Ötlingen statt. Neben der Wahl des Vorstands standen zahlreiche Themen auf der Tagesordnung. Die Innung verzeichnet derzeit 35 Mitgliedsbetriebe und bildet rund 33 Lehrlinge im Bereich Metallbau und Feinwerkmechanik aus. Bei den diesjährigen Gesellenprüfungen konnten alle Teilnehmer erfolgreich abschließen. Prüfungsbester im Metallbau wurde Matti Bauer aus dem Ausbildungsbetrieb Robert Ginz in Lörrach.

Ein besonderer Moment war die Verabschiedung von fünf langjährigen Vorstandsmitgliedern, darunter Helmut Birras und Dieter Gebhardt, die auch für ihre runden Geburtstage geehrt wurden. Der neu gewählte Vorstand setzt sich neben Michael Kern (Obermeister) aus Eduard Kaiser, Manuel Lang, Barbara und Robert Ginz und Sven Wagner (stellvertretender Obermeister) zusammen.