Der Wirtschaftsmotor stottert. Was will Ihre Partei in Brüssel unternehmen, damit die Konjunktur in Deutschland wieder in Schwung kommt?

Damit Europa fit für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wird und seinen Wohlstand erneuern kann, wollen wir ein großes Investitionsprogramm mit drei Zielen schaffen: Erstens wollen wir, dass Europa durch gemeinsame Infrastrukturen weiter zusammenwächst – mit einem voll ausgebauten, integrierten und klimaresilienten europäischen Schienen-, Strom- und Wasserstoffnetz. Zweitens wollen wir den klimaneutralen Umbau der Industrie genauso wie den Aufbau der Industrien von morgen fördern. Drittens wollen wir unsere Wirtschaft widerstandsfähiger gegen Autokratien machen, Industrie modernisieren und Zukunftstechnologien in Europa ansiedeln.

Knapp zwei Drittel der Wahlberechtigten sind laut einer Umfrage mit der Politik der EU unzufrieden. In welchen Bereichen der Europapolitik ist der Reformstau besonders groß?

Wir müssen Bürokratie und Förderdschungel abbauen und nicht immer noch einen drauf setzen. Konkret heißt das, Gesetze regelmäßig auf ihre Intention und ihre Anwendung zu prüfen. Mit Hilfe von klar definierten Zielen und von digitalen Tools lassen sich Reformen und Bürokratieabbau vereinen. Dabei wollen wir besonders auf die Auswirkungen von Gesetzen auf kleine und mittlere Unternehmen achten.

Der Krieg in der Ukraine rückt die Frage einer eigenständigen Verteidigungs- und Außenpolitik ins Blickfeld. Warum sollten Regierungen bei diesem sensiblen Thema Aufgaben an Brüssel abgeben wollen?

Wir können als Europa langfristig nur souverän bleiben, wenn wir unsere Sicherheit selbst in die Hand nehmen. Das kann sowohl eine ganz neue Form internationaler Diplomatie und Handelsverträge bedeuten als auch unsere europäische Kapazität der Verteidigung auszubauen. Wir können unsere Sicherheit nicht auf Dauer an die USA outsourcen. Geld dafür gemeinsam und effizient auszugeben, statt Rüstungskleinstaaterei zu betreiben, ist unabdingbar. Wir setzen uns ein für die gemeinsame Entwicklung und Beschaffung von Rüstungsgütern, eine engere Zusammenarbeit der Streitkräfte sowie mehr Koordination und Informationsaustausch in der EU durch die Gründung einer europäischen Nachrichtendienstagentur.

Rechtspopulisten werden Prognosen zufolge bei der Europawahl stark zulegen. Wie handlungsfähig ist die Staatengemeinschaft unter diesen Vorzeichen überhaupt noch?

Prognosen sind keine Wahlergebnisse, wir haben da schon Überraschungen in allen Richtungen erlebt. Wahr ist allerdings: Die Parteienfamilie der CDU liebäugelt schon jetzt mit der nationalkonservativen und rechts-populistischen EKR-Fraktion, obwohl dazu Georgia Melonis postfaschistische Fratelli d’Italia und die polnische PiS-Partei gehören. Das EU-Parlament wäre zwar wohl handlungsfähig, aber nicht mehr die progressive treibende Kraft auf EU-Ebene – das wäre eine Katastrophe für das Klima und die Demokratie.

Der „Green Deal“ der EU spaltet die Gemüter: Es gibt verstärkt Widerstand gegen eine politische Agenda, die Wirtschaft und Gesellschaft auf neue Grundlagen stellen soll. Ist die Kritik berechtigt?

Viele Argumente sind purer Populismus. So tun Konservative und Liberale plötzlich so, als wäre es im Dienste der Industrie, das Verbrenner-Aus zu stoppen. Aber selbst Mercedes warnt davor und bittet um Planungssicherheit. Wir brauchen den Green Deal eben nicht nur, um Klimaerwärmung und Artensterben zu stoppen. In einer Zeit, da China und USA massiv in die klimaneutrale Modernisierung ihrer Wirtschaft investieren, brauchen wir eine Investitionspolitik, die Europa hilft, sich im Rennen um den ersten klimaneutralen Wirtschaftsstandort der Welt durchzusetzen.