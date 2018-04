Kreis Lörrach Mindestlohn nicht eingehalten

Kreis Lörrach. Bundesweit hat die Zollverwaltung am Mittwoch vergangener Woche mit dem Schwerpunkt auf Trocken- und Montagebauarbeiten im Bauhauptgewerbe kontrolliert. Konkret ging es um die Arbeitsbedingungen, Meldepflichten gegenüber den Sozialversicherungsträgern, mögliches Lohnsplitting, Scheinselbständigkeit und illegale Ausländerbeschäftigung, wie der Zoll gestern mitteilte. Auch im Bezirk des Hauptzollamts Lörrach haben fast 60 Beamte an den Standorten Lörrach, Freiburg und Offenburg mehrere Unternehmen kontrolliert.

In 120 Fällen wurden Ermittlungen aufgenommen. So ergaben sich in 52 Fällen Hinweise darauf, dass der Mindestlohn nicht eingehalten sein könnte. In 59 Fällen schienen die Sozialversicherungsabgaben nicht korrekt abgeführt zu sein, bei zehn dieser Fälle könnte es sich um Scheinselbständigkeit handeln, heißt es in der Mitteilung weiter. Vier befragte ausländische Arbeiter konnten keine Arbeitsgenehmigung vorweisen, und in drei Fällen gab es Hinweise darauf, dass trotz bestehendem Beschäftigungsverhältnis Sozialleistungen in Anspruch genommen werden.