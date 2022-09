Kreis Lörrach Mit Anbaupausen statt Chemie gegen den Schädling

Hierzu wurde jetzt die bereits bestehende Allgemeinverfügung aus dem Jahr 2019 entfristet. Seit dem Jahr 2017 darf Mais auf derselben Anbaufläche höchstens zwei Jahre hintereinander angebaut werden. Nach einem Anbau von zwei Jahren in Folge muss dann spätestens im dritten Jahr mit dem Maisanbau ausgesetzt werden. Verstöße können Bußgelder und Kürzungen der Ausgleichsleistungen nach sich ziehen.

Die verbindlich geregelte Anbauhäufigkeit von Mais betrifft die Gemarkungen Schliengen, Mauchen, Niedereggenen, Liel, Bad Bellingen, Hertingen, Bamlach, Rheinweiler, Tannenkirch, Holzen, Wollbach, Efringen-Kirchen, Kleinkems, Blansingen, Welmlingen, Wintersweiler, Mappach, Huttingen, Istein, Egringen, Fischingen, Eimeldingen und Märkt. Aber auch in allen anderen Gemarkungen wird dringend empfohlen, auf den rechtzeitigen Fruchtwechsel zu achten.

Weitere Einschränkungen der Fruchtfolge geplant

Das Landratsamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in Zukunft für Betriebe, die EU-Fördermittel beantragen, deutschlandweit noch zusätzliche Fruchtfolgeeinschränkungen gelten werden. Davon ist der Maisanbau im gesamten Landkreis betroffen. So soll nach derzeitigem Stand der Förderrichtlinien grundsätzlich nach dem Jahr 2023 ein jährlicher Fruchtwechsel auf den Flächen stattfinden müssen, um Fördergelder zu erhalten.

Erfreulich sei, so das Landratsamt Lörrach, dass sich in den vergangenen fünf Jahren alle Bewirtschafter in den hiesigen Gemarkungen an das Fruchtfolgegebot gehalten hätten.

Weitere Informationen: Die Allgemeinverfügung ist unter www.loerrach-landkreis.de/bekanntmachungen abrufbar.